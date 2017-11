Opel Insignia GSi hurtigere end OPC

Flere hestekræfter gør ikke altid en bil hurtigere. Det er er velkendt sandhed inden for motorsport, og den nye Insignia GSi bekræfter denne kendsgerning ved at være 12 sekunder hurtigere rundt på Nürburging i forhold til OPC-versionen af forgængerne - på trods af at GSi har 65 hk mindre end OPC.

160 kilo lavere vægt og et mere avanceret firehjulstræk er en del af forklaringen. Insignia GSi har justerbar undervogn med mulighed for at vælge Sport Mode og Competition Mode, Brembo-bremser og 20” hjul med Michelin Pilot Sport 4 S dæk. Den otte trins automatgearkasse kan betjenes manuelt ved hjælp at skriftepaler bag rattet, og det er muligt at vælge sportsindstilling også for gearkassen. GSi versionen er også 10 mm lavere end den almindelige Insignia 2,0T med samme motor.