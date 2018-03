Omregistrering af bil - sådan gør du

2. Omregistrering af bil hos en nummerpladeoperatør

Du kan også omregistrere din bil hos en nummerpladeoperatør. Det vil i praksis sige en synshal eller en forhandler, hvor du både kan købe nummerplader og omregistrere eller afmelde et køretøj med nummerplade.

Du kan finde din nærmeste nummerpladeoperatør (synshal eller forhandler) ved at følge dette link link til SKAT.

Prisen for omregistrering af bil hos en nummerpladeoperatør er 380 kr. plus gebyr.

3. Omregistrering af bil i et af SKATs motorcentre

Skat har 4 motorcentre (motorkontorer) fordelt ud over Jylland, Fyn og Sjælland, hvor du kan omregistrere almindelige køretøjer, bestille tredje nummerplade, bestille erstatningsnummerplade og bestille ny registreringsattest til dit køretøj.

I et af SKATs motorcentre koster omregistreringen kr. 380 plus kr. 100 for personlig betjening.

Tjek nummerpladeoplysninger inden køb

Husk også at tjekke nummerpladen på den bil, du overvejer at købe. Et nummerpladetjek kan give dig informationer omkring bilens gæld, synsrapport, kilometertal, forsikring, afgifter. teknisk info mm. Tjek bilens nummerplade på: tjekbil.dk. Foretag dette inden, du går i gang med at omregistrere bilen.