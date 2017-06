Derfor vil omlægning af bilafgifterne især gavne private bilkøbere

2. Blev emnet drøftet på Folkemødet på Bornholm?

- Vi fik lejlighed til at få en god og grundig snak om bilafgifterne med en række af de relevante politikere. Der var en udbredt forståelse blandt politikerne for nødvendigheden af at basere bilafgifterne på teknik frem for værdi. Mobiliteten, sikkerheden, klimaet og miljøet bør være vindere, når danskerne vælger biler – ikke tabere som nu. Vi har i Bilbranchen på eget initiativ længe advaret politikerne om afgiftssystemets svagheder og opfordret politikerne til at lave reglerne om. Et nyt afgiftssystem uden værdielementet vil ikke alene løse de aktuelle udfordringer i forhold til leasing og registreringsafgift, men også fremtidssikre afgiftssystemet i forhold til nye teknologier til gavn for miljø og trafiksikkerhed samt nedbringe SKATs ressourcer til kontrol. What’s not to like?

3. Er der politisk vilje til at droppe registreringsafgiften og erstatte den med en månedlig afgift, der følger bilen uanset om man køber, leaser, deler eller får den stillet til rådighed?

- Der er et politisk ønske om, at ens biler skal betale ens afgift og politisk modstand mod at biler kører rundt på de danske veje helt uden afgift. I Danmark køber den private bilkøber sin nye bil dyrt og sælger den billigt. Han betaler fuld registreringsafgift, mens alle andre opnår en eller anden form for statsstøttet afgiftsrabat. Når de private bilkøbere efterfølgende sælger deres brugte bil, straffes de igen med et stort værditab, fordi deres nybilpris var meget højere end leasingselskabets - takket være den værdibaserede afgift. Omlægning til en teknisk afgift vil derfor i særdeleshed være til gavn for den private bilkøber.