Nytårskampagner: Her kan du spare mest hos bilforhandlerne

4X4 uden merpris på Tiguan

VW har valgt bl.a. at køre en kampagne på deres Tiguan-model. Nærmere bestemt 1,4 TSI'eren med 150 benzinhestekræfter. Køber man den, får man firehjulstrækket, 4Motion, med uden beregning – en ting der under normale omstændigheder koster 48.500 kr. Derudover køres der også kampagner for DK-pakken på den nye Golf.

Alle tilbud i denne artikel er indhentet i uge 1 2018 – sørg altid for at tjekke hos din lokale forhandler, om kampagnen fortsat er aktiv, og bilerne ikke er udsolgt. Besparelserne er alle oplyst af enten en forhandler eller importøren.