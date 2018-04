Nye tal: Stort set gratis at fjerne 150 pct. afgift på biler

Det koster stort set intet for statskassen, hvis man dropper den høje afgift på 150 pct. på biler. Det skriver Dagbladet Børsen.

Tallene kommer fra Finansministeriet, der har sendt et svar til Folketingets finansudvalg på et spørgsmål fra Liberal Alliances skatteordfører Joachim B. Olsen.

I efterårets aftale om en omlægning af bilafgifterne blev registreringsafgiften sat til 85 pct. af bilens værdi op til 185.000 kr., mens det, der ligger derudover, bliver ramt af en topskat på 150 pct.

Nu viser de nye beregninger, at hvis man bare lader 85 pct-afgiften køre hele vejen op og dropper satsen på de 150 pct., så vil manøvren kun koste 100 mio. kr.

Billigt at fjerne topskatten

"Det skønnes, at en nedsættelse af den høje sats for registreringsafgiften fra 150 pct. til 85 pct. medfører et mindreprovenu opgjort efter tilbageløb og adfærd på ca. 0,1 mia. kr," skriver Finansministeriet.

Det er blevet særdeles billigt at få skåret topskatten på biler helt væk. Det er et meget lille greb i lommen for finansministeren," vurderer Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos.