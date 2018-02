Nye tal: Rekordmange biler på vejene

”Det skaber selvfølgelig nye udfordringer for os i Vejdirektoratet med at sørge for, at vi hele tiden udnytter den eksisterende kapacitet på vejene bedre og mere intelligent, så trafikanterne ikke spilder for meget tid med at sidde i kø. Vi kan se, at trafikanterne vælger motorvejene, når de kan. Det er godt for trafiksikkerheden, eftersom motorvejene generelt er de mest sikre veje at køre på, men det giver os udfordringer med at håndtere den voksende trafik,” forklarer Niels Tørsløv.

Dropper informationstavler

I foråret 2017 traf Vejdirektoratet en beslutning om at fjerne de elektroniske informationstavler på motorvejene, der hjælper trafikanterne med at give et overblik over den aktuelle trafiksituation.

Helt konkret er det tavlerne over Køge Bugt Motorvejen, Motorring 3, Holbækmotorvejen, Helsingørmotorvejen, Frederikssundmotorvejen og Herning Motorvejen, der er eller vil blive fjernet.​

Vejdirektoratet anbefaler, at man bruger deres app i stedet - en anbefaling, der er modtaget med hovedrysten af blandt andet Bil Magasinet. Det hører ingen steder hjemme at anbefale folk at bruge en app på telefonen i trafikken, lyder kritikken.

Trafikken flytter over på nye motorveje

Målinger viser, at når nye motorvejsstrækninger åbner, så flytter en del af trafikken fra de mindre veje over på motorvejene. På den måde sparer trafikanterne tid, men det bidrager også til den støt stigende trafik på det overordnede vejnet.