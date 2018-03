Nye registeringsafgifter åbner op for eftertragtet Toyota Prius-model

Takket være Plug-in teknologien får du det bedste fra to verdener – den kan nemlig køres som en ren elbil, uden nogen form for hjælp fra forbrændingsmotoren. Dette vil ofte være at foretrække inde i byen, med udpræget køkørsel.

Prius Plug-in er nemlig udstyret med et nyt lithium-ion batteri med en kapacitet på 8,8 kWh, der gør det muligt at køre op til 135 km/t. på ren el. Men med plug-in-teknologi behøver du ikke at vær bange for, om du har strøm nok til at komme hjem. For med hjælp fra en benzinmotor vil du altid kunne kører hjem.

Solpaneler giver 1.000 km kørsel på el

Det er muligt at vælge solpaneler på taget, hvilket kan supplere opladningen af batteriet med deraf følgende længere rækkevidde på ren el. Toyota vurderer, at solpanelerne årligt tilfører op til 1.000 km ekstra kørsel på ren el.



En af årsagerne til at Toyota først nu introducerer Prius Plug-in i Danmark er, at de danske registreringsafgifter har gjort bilen for dyr sammenlignet med Toyotas andre hybridbiler. Men efter den seneste afgiftsændring og med den fortsatte ekstra nedsatte afgift for opladningshybridbiler rammer Toyota en særdeles attraktiv pris for den nye Prius Plug-in på 329.990 kr.

Prius Plug-in kommer til Danmark inden sommerferien og kan allerede nu bestilles hos samtlige autoriserede Toyota-forhandlere over hele landet.