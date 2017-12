Ny undersøgelse: Bak ind i p-båsen og slip for skader

Øvelse gør mester

Statistikken viser også at træning i baglæns parkering giver resultater. Det oplevede ALD’s egne medarbejdere, der blev sendt på systematisk bakketræning på et køreteknisk anlæg. Resultatet er, at to tredjedele af medarbejdernes parkeringsskader er forsvundet. Derfor anbefaler Birgitte Skaarup også, at man selv øver sig i at bakke ind i p-båsen.

"Begynd med at finde et parkeringsområde med god plads og gå så i gang med at træne baglæns parkering. Helst inden de duggede ruder for alvor tager over," siger Birgitte Skaarup.

Havarikommissionen har tidligere fastslået, at bakning ud fra p-båse resulterer i mange ulykker med personskade og anbefaler derfor også, at man altid bakker ind i en p-bås og kører forlæns ud.