Ny Tesla Roadster - her er alt, vi ved

Elon Musk understreger, at disse præstationer kun er for den foreløbige prototype og påpeger, at når bilen kommer på gaden i 2020, kan den meget vel have endnu flere kræfter.

Tesla har været kendt for at forsyne sine biler med en ”Ludicrous-mode” som sikrer, at bilen klarer 0-100 km/t på hurtigst mulige måde. Den nye Roadster, får et program, som gør den endnu vildere – det hedder ”Plaid-mode”. Elon Musk har fundet på disse navne efter den legendariske SpaceBalls-film fra 1987.