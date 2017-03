Ny motor og teknik: Frisk Suzuki Swift er på vej til landet

Selvom de dominerede showet, var det ikke kun superbilerne, der havde debut ved dette års biludstilling i Geneve. Eksempelvis havde Suzuki den nyeste generation af Swift med på standen, og med mere end 5,4 millioner solgte eksemplarer ligger der et stort press på den nye udgave.

Den nye Swift er lavet på en helt ny platform kaldet Heartech, som både er den stiveste og letteste fra Suzuki nogensinde. Under udviklingen har der været et stort fokus på at forbedre køreoplevelsen. For eksempel er sporvidden øget, og det direkte styretøj er fintunet.

Ny teknologi og turbo-motor

Lige så vigtigt har det ifølge Suzuki været at skabe et design, der både forstærker og bevarer det velkendte udtryk, som modellen er kendt for. Den nye platform tillader et større bagagerum, men også en rummeligere kabine, da motorsektionen er blevet reduceret.

Motorprogrammet får yderligere to nye nyheder. En frisk og turboladet Boosterjet-motor med 112 hk og Suzuki’s egen hybrid-udgave. Desuden introduceres ny sikkerheds-teknologi med bl.a. radar-, kamera- og laserbaseret overvågning, nødbremse og førerassistance.

Flere detaljer om hele modelprogrammet samt priser, bliver offentliggjort senere på foråret. Den nye Suzuki Swift forventes at blive introduceret til juni.