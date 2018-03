Ny rapport: Så farligt er det at køre motorcykel

Så snart foråret titter frem, finder tusindvis af motorcyklister deres tohjulede køretøjer frem fra vinterhi. Den 23. marts åbner Bakken, og traditionen tro betyder det, at motorcykelsæsonen for alvor er i gang.

Når motorcyklerne kommer på vejene, medfører det typisk flere alvorligt tilskadekomne og dræbte. En ny undersøgelse fra Transport DTU slår fast, at risikoen for at dø eller komme alvorligt til skade i en trafikulykke er mindst 50 gange højere, hvis man griber fat om styret på en motorcykel end rattet i en bil.

- Når risikoen for motorcyklister er så mange gange større per kørt kilometer, skyldes det ofte, at hastigheden er for høj i mange af dødsulykkerne på motorcykel. Desuden er motorcyklisterne ikke beskyttet på samme måde, som man er i en bil. Og endelig er motorcyklisterne lette at overse, fordi de ikke fylder meget i gadebilledet, siger Jesper Sølund, dokumentationschef i Rådet for Sikker Trafik.

Selvom antallet af dræbte motorcyklister faldt fra 2016 til 2017, er problemet med alvorlige motorcykelulykker ikke formindsket. Antallet af motorcyklister, der kom alvorligt til skade, er nemlig på samme niveau som tidligere år, viser tal fra Vejdirektoratet.