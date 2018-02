Den gamle G63'er var drevet af en stor 5,5-liters V8 571 hk, men den motor er sendt på pension, og erstattet af den nye 4-liters V8, som i G63 yder 585 hk og har et drejningsmoment på 850 Nm. Ikke nok med, at den har fået flere hestekræfter, så har Mercedes også sendt den store G-Klasse på slankekur, hvilket har resulteret i et ganske et imponerende vægttab på næsten 200 kg.