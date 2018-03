Ny Jeep Compass klar til at udfordre SUV-klassen

Jeeps første danske lancering i 2018 er den helt nye Jeep Compass. Jeep har været med på SUV-bølgen helt fra starten af. Gennem mere end 75 år har Jeep introduceret SUV’er i alle størrelser.

Friluftsmennesket kan også blive tilfredsstillet, når Jeep Compass tages uden for de almindelige veje, hvor muligheden for firehjulstræk samt et 9-trins automatgear gør bilen kompetent i terrænet.

”Danskerne er begejstrede for de kompakte SUV'ere, og salget i segmentet fortsætter med at gå frem. Vi ser lanceringen af den nye Compass som en oplagt mulighed for at styrke Jeeps position på det danske marked. Med Jeep Compass har vi fået endnu en stærk kandidat, hvor man ikke alene får rigtig meget bil for pengene, men samtidig får mulighed for at skille sig lidt ud fra mængden”, siger Steffen Holm, pressechef i FCA Denmark, som er den danske importør af Jeep.

5 forskellige motorer

Jeep Compass leveres i Danmark med 5 forskellige motorer. Indgangsvarianten er altid udstyret med forhjulstræk og parret med enten en 1,4 liters turbobenzinmotor med 140 hk eller en 1,6 liters dieselmotor med 120 hk til samme pris på 358.980 kr. Ønsker man Jeeps Active Drive-firehjulstræk, med Selec-Terrain som har fire forskellige køreprogrammer, er der flere muligheder: Enten en 170 hestes turbobenzinmotor med 9-trins automatgear eller to 2-liters dieselmotorer; en 140 hestes med 6-trins manuel gearkasse eller den stærke 170 hestes udgave med den avancerede 9-trins automatgearkasse.