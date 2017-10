Ny Jaguar med plads til 27.800 golfbolde!

Jaguar XF modellen har været på markedet i 10 år, med en række facelift, der hver gang har forsøgt at forny bilen. Nu introduceres nyeste aftapning - stationcarversionen XF Sportbrake.

Den nye stationcar er i stand til at sluge op til 1.700 liter bagage når sæderne er lagt ned, hvilket er plads nok til at fylde 27.800 golfbolde i bagagerummet

Bilen får LED-forlygterne og baglygterne er designet som sportsvognen Jaguar F- Type. Standard kommer bilen med 17” fælge, men som ekstraudstyr, kan den forsynes med op til 20” hjul. Bilen er som udgangspunkt forsynet med baghjulstræk, men den kan også leveres med et intelligent firehjulstræk. Ved almindelig kørsel trækker bilen på baghjulene for at sikre den optimale køredynamik, men rammer man en kurve distribueres der lynhurtigt træk til de forreste hjul, så man sikrer optimalt vejgreb. Sikkerheden er også i højsædet med ting som blandt andet automatisk nødbremse, adaptiv fartpilot og skiltegenkendelse.

Den nye XF Sportbrake kommer fortil med samme faste traditionelle affjedring som sedanversionen, men for at sikre bedre køreegenskaber med fuldt læs, får den som standard luftaffjedring på bagaksel.