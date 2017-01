Ny Hyundai Ioniq kan privatleases – her er prisen

– Med Ioniq håber vi på at kunne puste nyt liv i markedet for el- og hybridbiler. Ikke alene er bilen, med valget mellem tre forskellige drivmidler, enestående på markedet. Også prisen – hvad enten man vil eje eller lease – er med til at sikre, at drømmen om at kunne køre bil med ren samvittighed bliver tilgængelig for endnu flere danskere, siger Annegrethe Skovby, pressechef hos Hyundai Danmark.

Hybriden kommer først

Hyundai Ioniq kommer i tre forskellige versioner – hybrid, plug in-hybrid og elbil – der matcher tre forskellige typer kørselsbehov. De tre forskellige udgaver kommer til salg på det danske marked på tre forskellige tidspunkter i løbet af 2017. Til februar kan man komme til at eje eller lease hybridversionen, som er den første, der kommer til landet.

Ioniq som elbil kommer til Danmark i løbet af foråret, og her begynder priserne ved 269.995,- kr. Hvad det kommer til at koste at lease elbilen, ligger endnu ikke fast. Plug-in hybriden kommer i sensommeren, og den er heller ikke prissat endnu.