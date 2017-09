Ny hårdkogt Leon Cupra R produceres i meget begrænset antal

Den nye Cupra R er en direkte konkurrent til den yderst velkørende GTI Clubsport S, som kun er produceret i 400 eksemplarer. Med sine 310 heste, får den nye Leon Cupra R 10 hk mere end en standard Leon Cupra.

Det er ikke længe siden, at Leon fik et facelift, hvor Seat hævede kræfterne fra 290 hk til 300 hk. Men det var alligevel ikke helt nok til denne specialvariant. Udstyret med en 6-trins manuel gearkasse leverer den alle kræfterne til asfalten via forhjulene.

Leon Cupra R adskiller sig også fra en almindelig Leon Cupra på en række andre områder. Den har spoilere i kulfiber, større luftindtag foran samt sidespejle i kobber-lakering. Sideskørterne og fælgene er også unikke for Leon Cupra R, og det samme gælder hækpoileren.

Bilen kan fås i tre forskellige farver, som er Midnight Black, Pyrenees Grey og den dyrere Matte Grey, der alle er forbeholdt Leon Cupra R. For at sikre optimal køredynamik har Seat også opdateret en række områder. For det første har de arbejdet med hjulenes camber-vinkel for at give maksimalt greb. Bremserne er opgraderet til et sæt store Brembo-bremser. Der er også sneget sig et nyt udstødningssystem ind, som skulle give en bedre lyd.