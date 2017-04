Ny hårdkogt BMW M4 er lige om hjørnet

BMW har allerede sat en tid på Nürburgring

Ifølge BMW har de allerede haft M4 CS en tur rundt på Nürburgring Nordschleife, hvor den skulle have sat en omgangstid på 7 minutter 38 sekunder. Til sammenligning er det 10 sekunder langsommere end den mere hårdkogte GTS.

Vi kender ikke den danske pris endnu, men i Tyskland kan den købes for 116.900 euro, eller hvad der svarer til ca. 870.000 kr. Det vil sige, at den rundt regnet vil komme til at koste 2,2 millioner kroner med dansk registeringsafgift. Vi ved, produktionen bliver begrænset, men BMW har endnu ikke løftet sløret for, hvor mange de vil producere.