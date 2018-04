Ny hårdkogt BMW M2 lækket før officiel debut

Den skulle eftersigende blive døbt BMW M2 Competition i tråd med, hvad BMW døber deres øvrige modeller. En standard M2 er udstyret med en 3-liters rækkesekser med en turbo, som yder 365 hk. Det rigeligt til at gøre det til en yderst underholdende køremaskine.

Men det lader til, at BMW har lagt motoren fra BMW M4 ned i den nye Competition-variant. I hvert fald siger rygterne, at den har en 3-liters rækkesekser med biturbo, præcis som i en M4. Men hvor M4’eren standard yder 430 hk, så er kræfterne droslet en smule ned i M2 Competition, der skulle komme til at yde 410 hk.

Indtil videre ved vi kun, at den bliver koblet sammen med BMW’s dobbeltkoblingsgearkasse, men mon ikke, at det også bliver muligt at få den med en 6-trins manuel gearkasse. Spurten fra 0-100 km/t er barberet ned fra 4,5 sek. til 4,2 sekunder.