Ny dansk klassiker-auktion åbner dørene

Her på Bil Magasinet har vi altid haft et godt øje til Datsun 240Z, men modellen er forholdsvis sjælden i Europa, så folk finder dem typisk i USA og importere dem – det er også tilfældet med dette eksemplar der er hentet hjem fra Californien tilbage i 2009.

Sidenhen er den blevet synet og indregistreret i Danmark.

Ifølge auktionshuset står bilen rustfri, hvilket er vigtigt, hvis du vil undgå en større renovering. Bilen trænger dog til en total omlakering, men så er den også klar til en forrygende sommer.

Datsun er et bilmærke, der har være væk fra markedet længe. Men i tidernes morgen fandtes der et officielt, dansk forhandlernet for Datsun, der i øvrigt ejes af Nissan.

I starten af 70erne grundlagde Datsun en lille succeshistorie, da de introducerede 240Z på det amerikanske marked.

151 hk fra 2,4 liters 6-cylindret

Hjertet i Datsun 240Z er en række sekser på 2,4 liter (heraf navnet 240). Med sine 151 hk var det ikke den mest kraftfulde sportsvogn, men takket være uafhængig affjedring og direkte styretøj, var køreegenskaberne i top, og den blev rost til skyerne af motorjournalisterne.

Bilen mindede meget om den ikoniske Jaguar E-Type, men kostede en brøkdel af prisen, hvilket også forklarer den hurtige succes.

Priserne er kun gået op over de sidste på år, og får du fingrende i et godt eksemplar uden rust, så er der ikke noget der tyder på, at den kommer til at falde i pris – tværtimod. Auktionshuset vurderer prisen til et sted mellem 155.000 til 180.000 kr.