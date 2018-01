Ny dansk Citroën-direktør: Vi skal være det ekstravagante franske mærke

Citroën fylder 99 år i år, og lader op til det store 100 års-jubilæum i 2019 ved at ansætte en dansk chef. Christian Haugaard kommer fra Interdan Leasing A/S og bliver udover Citroën også boss for DS Automobiles, som er et selvstændigt mærke ejet af Citroën.

Hvor står Citroën i Danmark ved udgangen af 2017?

"Hos Citroën Danmark har vi haft et travlt 2017 med lanceringen af den nye SUV, C3 Aircross. DS og Citroën er blevet to selvstændige mærker, hvor DS er PSA-koncernens premium-brand. Fra og med lanceringen af den kommende DS7 Crossback vil DS eksklusivt blive forhandlet af DS-forhandlere."

Hvad er planen i 2018?

"I 2018 vil Citroën fortsætte med at være det modige, franske mærke, der sætter komfort og design på agendaen med et større facelift af C4 Cactus, der bliver den første i rækken med et nyudviklet affjedringssystem. Vi ser også frem til den nye C5 Aircross og en ny Berlingo, der bliver vigtig både for børnefamilier og som varebil. Og så kan vi fejre henholdsvis 70- og 50-års jubilæer for de ikoniske 2CV samt Méhari. På DS-siden lancerer vi den nye DS 7 Crossback, der kommer til at vise vejen for fransk avantgarde i 2018."