Ny C-Klasse: Mindre design – meget mere teknologi

C-Klassen er udstyret med de nyeste aktive kørselsassistentsystemer, som gør den i stand til at køre semi-automatisk, når omgivelserne tillader det.

Blandt de nye funktioner i C-Klassen er aktiv vognbaneassistent, som hjælper føreren med at skifte vognbane, når der er fri bane. Det fungerer nemt og intuitivt ved, at føreren aktiverer blinklyset, hvorefter bilen aktivt søger over i den næste vognbane, så snart der er ledigt. Er der ikke frit, bliver bilen i vognbanen.

Det opdaterede og forbedrede kamera- og radarsystem er i stand til at se op til 500 meter frem, heraf 90 meter i 3D, samt op til 40 meter til siderne og 80 meter bagud. Som noget nyt arbejder den aktive fartpilot Distronic sammen med navigationen, så bilen selv er i stand til at sænke farten forud for sving, lyskryds og rundkørsler, når det er påkrævet.