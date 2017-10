Ny brintbil kan køre 1.000 km på en fuld tank og fungerer som et rullende kontor

Udover hensynet til klimaet og miljøet har Fine-Comfort Ride også fokus på, at køreoplevelsen skal handle om andet end blot, hvilken motor der ligger under motorhjelmen. Navnet Fine står for ”Future IN Electrified Vehichle”, der oversat til dansk betyder ’fremtid i et elektrisk køretøj’. Det skal signalere den nydelse og komfort, som Toyota mener er synonym med den nye konceptbil. Fine-Comfort Ride skal nemlig også ses som et forsøg på at skabe et komfortabelt rum for transport, der på alle måder optimerer køreturen, så den bliver mere end bare en køretur.



Sæderne er lavet med henblik på, at bilen kan fungere som kontor for både enkeltpersoner og flere. Dermed forsøger bilen også at lette overgangen mellem arbejde og transport, og den kan nærmest fungere som et mødelokale på hjul. Fra både fører- og passagersæderne er der fri adgang til den kunstigt intelligente agent (AI-agent), som forsyner alle i bilen med relevant information via skærme i både sæder og ruder, og som tilpasser sig efter hver enkelt persons adfærd og humør i bilen