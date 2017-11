Konceptet er i og for sig ret simpelt – det handler om at holde vægten nede og øge kræfterne i motorrummet. Motoren er den samme 3-liters rækkesekser, men i stedet for at yde 431 hk som en standard M3’er, er kræfterne skruet op til 460 hk. Samtidig er drejningsmomentet øget 50 Nm til hele 600 Nm.

Vanen tro bliver alle kræfter sendt ned til et sæt brede 20” baghjul gennem en 7-trins dobbeltkoblingsgearkasse. Under optimale omstændigheder er det nok til at accelerere bilen fra 0-100 km/t på 3,9 sekunder. Topfarten er 280 km/t.