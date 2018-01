Selv om logoet er maskeret, er man ikke i tvivl om, at der er tale om en Audi og ikke mindst, at der er tale om en Q8. Man kan nemt ane slægtsskabet med Q7, men designet er langt mere sportsligt og strømlinet og læner sig i stor stil op af det oprindelige koncept. Området omkring C-stolpen og den bagerste hoftelinje minder i høj grad om den nye Lamborghini Urus.

Coupé-formen vil helt naturligt gå ud over loftshøjden på bagsædet, men Audi hævder, at de har arbejdet med indretningen, hvilket skulle have gjort kabinen rummelig, og at den nemt skulle være i stand til at transportere fire voksne mennesker. Audi’s tidligere teknisk chef, Ulrich Hackenberg, har sagt, at den nye bil vil være "mere involverende og sportslig end Q7" og at "Q8 vil være mere coupé-lignende".