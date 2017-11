Ny Aston Martin Vantage bliver revet væk hos forhandlerne

Nyeste skud på stammen fra Aston Martin er allerede en salgsmæssig succes, og Aston Martin Vantage ser dermed ud til at leve op til forgængerens fine salgstal.

Allerede en uge efter lanceringen er 80 pct. produktionen for 2018 udsolgt. Det oplyser Aston Martin's administerende direktør Andy Palmer, til Bloomberg. Han vil ikke oplyse den eksakte mængde biler, de har planlagt for 2018, men understreger, at salget går strygende.

Designet af danske Henrik Fisker blev forrige model af Aston Martin Vantage fra 2005 den mest solgte model i firmaets historie. Volumenmodellen har dermed været stærkt medvirkende til at sikre et overskud på bundlinjen hos den britiske sportsvognsproducent for første gang siden 2008.



Bidragende til de sorte tal på bundlinjen er også Aston Martin DB 11, Vanquish og de ekstremt dyre specialudgaver fra Zagato samt Aston Martin Vulcan.

Den nye Vantage ligner på mange måder en klassisk Aston Martin med et design bestående af bløde linjer og en lang kølerhjelm, som vi også kender det fra den næsten nye DB 11. Den ydre elegance fremstår altså intakt, men teknisk har der sneget sig en tysk nisse ind i maskineriet, som har pillet ved hjertet i den britiske sportsvogn.