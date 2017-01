Ny 911 GTS får turbo og et hav af sorte deltaljer

GTS-modellerne adskiller sig ikke kun teknisk, men også optisk inden for 911-modelrækken: Alle biler er baseret på det brede karrosseri til de firehjulstrukne modeller. Bagpå er GTS-modellen ret let at genkende takket være mørktonede baglygter, luftgitter i sort og de centralt placerede, sorte dobbelte afgangsrør fra det standardmonterede sportsudstødningssystem. En ny sort pynteliste mellem baglygterne karakteriserer de baghjulstrukne modeller.

Den velkendte lysstribe er forbeholdt de firehjulstrukne modeller.