Nu skal du køre 50.000 km om året før diesel betaler sig

Myter betyder utroligt meget i bilernes verden. Hvordan forklarer du en kunde, at en 1-liters motor fungerer fint i en kæmpe Mondeo stationcar?

- Da diesel blev introduceret og blev populære for 15 år siden, krævede det også en del story-telling om bedre moment, lavere støj og så videre, fordi mange havde den opfattelse, at dieselbiler larmede. Med de nye højtydende turbo-benzinmotorer vil bilisterne opleve meget lidt støj og masser af moment, så bortset fra at det er blevet ”lidt kedeligere”, og man mangler den søde musik fra seks cylindre, får man faktisk en god køreoplevelse. Men ligesom ved dieselmotoren dengang kræver det, at man prøver de nye benzinbiler og oplever, at de nemt kører 130 km/t og har masser af overskud ved motorvejskørsel.

Brugt benzin- eller dieselbil?

Hvis man kører 25.000 km om året og vil købe en tre år gammel Insignia eller Passat hos ALD Car Market med henblik på at beholde den et par år - skal den så være med diesel- eller benzin?!

- Har man besluttet sig for en brugt bil, er der er ikke mange tre år gamle benziner i businessklassen til salg, så her skal man ikke være bange for at købe en tre år gammel diesel. Tilsvarende vil der vil altid være efterspørgsel efter dieselbiler, også i Danmark. Når vi taler benzin mod diesel, så gælder det udelukkende nye modeller, hvor den moderne benzinteknologi efterhånden har bragt effektiviteten op på niveau med diesel. Sådan var det ikke for tre-fire år siden.