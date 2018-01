Nu kommer elbilen, vi godt kunne leve med

ER BIL MAGASINET BLEVET ET ØKO-BLAD?

Nej-nej, men vi skriver om alle typer biler. Den nye Leaf har fået en længere rækkevidde (på papiret), pænt udstyr, plads til fem personer og et stort bagagerum. Når her så også er ny elektronik, kan vi ikke sidde ovre i hjørnet og vrisse, at vi vil have vores benzinbiler i fred. Og så slemt ville det altså heller ikke være at leve med en Leaf til daglig: Den er billig i drift, og man sidder i tørvejr.

HVAD ER DET FOR EN BIL?

Nissan Leaf er en 5-dørs hatchback med fem sæder og forhjulstræk. Her er en elmotor forrest, batteri i bunden og ét gear frem og ét tilbage. Den første generation fra 2010 vandt ingen skønhedspriser, men er verdens mest solgte elbil med mere end 300.000 eksemplarer. Den nye er mere moderne, føles mere harmonisk og ligner mere en almindelig bil.

HVAD MED RÆKKEVIDDE-ANGST?

Vi har kun kørt den nye Leaf på Tenerife, hvor der lige nu er 22 grader, så vi aner ikke, om den kan noget i vinter-Danmark. Senere på foråret får vi en testbil forbi redaktionen – følg sagen i et kommende nummer af Bil Magasinet.