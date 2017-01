Nu kører Renault Zoe dobbelt så langt på en opladning

Kører du en af de små elbiler, kan du af og til være bekymret for, om du nu når frem, hvis du skal på en længere tur. Men med den nye Zoe, som har fået et større batteri på 41 kWh, burde det ikke være en bekymring mere. De lover i hvert fald, at den kan køre over 400 km på en opladning – under optimale forhold. Til hverdag ved blandet kørsel er det realistiske tal dog tættere på 300 kilometer.

Dermed har den nye Renault Zoe en dobbelt så lang rækkevidde som den Zoe med 22 kWh batteri, der blev introduceret tilbage i 2012 – den model vores to juniorreportere kørte tur/retur til Skagen i på 24 timer (se videoen i bunden af artiklen).

Som noget helt nyt er det nu endelig slut med at købe bilen og efterfølgende leje batteriet. Nu køber man en samlet pakke, hvor batteriet er inklusive – og med otte års garanti. Samtidig får man i prisen en 11 kWh Clever ladeboks installeret derhjemme kvit og frit, så man har hurtig og pålidelig opladning derhjemme.

Stor succes

I Danmark stod modellen i 2016 for halvdelen af alle solgte elbiler herhjemme. Zoe har især været populær blandt delebilsordninger som københavnske Green Mobility og TADAA, der holder til i Jylland. Kommunerne som Odense, Gladsaxe, Tåstrup og Albertslund har også taget Zoe til sig som oplagte biler til hjemmeplejen.

Men for især de private købere har der været etpar udfordringer med Renault Zoe. For det første har rækkevidden på teoretiske 240 kilometer og reelt 150 km været opfattet som for begrænset. Og for det andet har tanken om at være tvunget til at leje batteriet gennem Renault for mange været en stopklods for et køb, men det mener Renault at have løst nu.