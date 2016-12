Nu kan du reservere den nye Alpine

”Den store globale interesse for Alpines genopståen har inspireret os til at give fans mulighed for at reservere bilen allerede nu. De første 1.955 købere vil kunne vælge deres produktionsnummer fra ét til 1.955,” fortæller managing director Michael van der Sande, der er hyret for at få den nye Alpine på gaden. Han kommer fra en stilling som europæisk marketingchef for Renault.

Pris og specifikationer på Alpine Première Edition bliver offentliggjort til foråret. Prisen forventes at være omkring 450.000 kr. på gaden i Frankrig, hvilket løber op i over en million kroner med danske afgifter.

Reservation af en Alpine kan ske via en app på alpinecars.com mod et gebyr på €2000 (14.900 kr.).