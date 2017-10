Nu kan du køre Range Rover med god samvittighed

Introduktionen af Range Rover plug-in hybrid markerer startskuddet på mærkets strategi om, at alle nye biler skal være elektrificeret fra 2020.

Sammen med introduktionen af plug-in hybrid i Range Rover, er alle Range Rover Sport-modellene blevet faceliftet, som ikke kun er af kosmetisk karakter. Flagskibsmodellen SVR yder nu 575 hk, hvilket gør bilen til den hurtigste Range Rover nogensinde

Fronten er udstyret med intelligente LED forlys og en opdateret frontgrill. På plug in hybridversionen er der adgang til den 7 kW indbyggede lader, der er skjult bag Land Rover logoet.

Som en del af faceliftet får Range Rover også et nyt infotainmentsystemet, som de kalder ’Blade’, hvilket eftersigne skulle være det mest avancerede infotaintmentsystem fra Land Rover nogensinde. Vi kender allerede systemet fra Range Rover Velar, hvor to 10” HD farve touch skærme danner ramme for hele brugerfladen.