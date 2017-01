Nu kan du få fingrene i Eric Claptons gamle Ferrari F40

I år fylder en af Ferrari’s mest ikoniske biler 30 år, og selv med 30 år på bagen er den stadig en af de mest eftertragtede Ferrari’er – og priserne er steget betragteligt de seneste år.

For tiden bliver en god Ferrari F40 solgt for et sted mellem 7,5 mio og 8 mio kroner, men nogle biler kan godt ryge endnu højere op, hvis der er en god historie koblet til bilen.

At den har været ejet af en kendt er bestemt ikke noget dårligt salgsargument. Det er nok også derfor, at forhandleren GVE London Ltd ikke lægger skjul på, at den i perioden mellem 2000 og 2003 har været ejet af musikeren Eric Clapton.