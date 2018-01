Nu forstår Mercedes almindelig dansk

MBUX styrer mange af bilens funktioner fra en 3D-model af bilen, der kan dreje og swipe. Med kraftige grafikkort fra NIVIDIA vises alt i 3D-realtime og med dybe farvekontraster.

”Hey Mercedes”

MBUX kan stemmestyres intelligent. Sig ”Hey Mercedes”, og systemet vågner og reagerer. Man kan eksempelvis bede bilen om at skrue op eller ned for varmen i bilen ved at sige ”Skru ned for varmen” i stedet for det mere firkantede og upersonlige ”Sæt temperaturen på 20 grader”.

Systemet lærer nye udtryk løbende og lagrer både på servere i skyen og lokalt. Det betyder, at stemmestyringen også fungerer, når der ikke er internetsignal.

Automatisk indlæring med kunstig intelligens

MBUX tillærer sig løbende, hvad føreren sandsynligvis vil gøre eller ønske. Hvis han eller hun kører til og fra job inden for et bestemt mønster, og har brug for at ringe til en bestemt person, så vil destinationen og det aktuelle telefonnummer ligge først i menuen.

Gennem Car-to-X systemet får bilen også informationer fra andre Mercedes-biler i nærheden og kan advare ved ulykker, udrykningskøretøjer eller pludselige stop længere fremme i trafikken.

Alt er koblet til den unikke person. Når bilen skifter fører, tilpasser alt fra belysning og sædeindstillinger til temperatur og navigationsfavoritter. Og på samme måde som mobiltelefonen eller computeren opdateres systemet løbende med nye funktioner, uden brugere behøver besøge et værksted eller foretage manuelle installationer.