Nu falder Tesla Model S i pris

Brugt Tesla fra 415.000 kr.

"Der er desværre ikke tegn på bedring på markedet for brugte elbiler i den dyre ende på kort eller mellemlang sigt herhjemme. Så jeg vil opfordre til, at man tager tabet nu, og får den solgt," siger Jan Lang.



På Bilbasen er salgsprisen for den billigste Tesla S85 fra 2014 nede på 415.000 kroner. For sælger er den negative udvikling en dårlig nyhed. Men omvendt så får køberne rigtig meget elbil for pengene.



En af de forhandlere, der har erfaring med brugte Teslaer, er Osbech Laursen Cars i indre København.



"Den store joker ved at købe en brugt Tesla i forhold til for eksempel en brugt Audi eller BMW er usikkerheden," siger Brian Osbech, der blandt andet har været filialdirektør hos Bayern Auto Group i Brøndby.

Jokeren er usikkerheden

Han peger på tre faktorer, som er anderledes end ved at købe en brugt tysk premiumbil:

1. For det første har Tesla som udgangspunkt fire år eller 80.000 km garanti på drivlinen, og den er ved at udløbe for mange danske biler. Det kan blive et problem, fordi reservedelene er dyre, og driftsomkostningerne fremover derfor ukendte. Dette problem kan man undgå ved at købe en bil, der har udvidet fabriksgaranti.