Nu får du skræddersyede specialdæk på din Mercedes-AMG GT R

Tidligere på måneden offentliggjorde Mercedes en video, hvor deres GT R satte en imponerende tid på 7:10.92 rundt på Nürburgring også kendt som “Det grønne helvede”. Nogle steder har Mercedes-AMG GT R fået samme øgenavn, da den er blevet præsenteret i en ekstremt grøn farve.

En af grundene til, at Mercedes-AMG GT R var så hurtig rundt på Nürburgring, skyldes helt sikkert et frugtbart samarbejde mellem Mercedes og Michelin.

Den nye Mercedes-AMG GT R er den mest avancerede til dato, der triller ud fra AMG’s fabrik. Og opgaven til Michelin var at skabe et ultra high performance dæk med højest mulig sikkerhed på såvel vej som bane – naturligvis uden at gå på kompromis med holdbarheden.

Banedæk til offentlig vej

I et 18 måneder langt udviklingsforløb producerede og testede Michelin næsten 900 prototypedæk og 800 pre-seriedæk. Testene stod Michelins testkørere og AMG’s ingeniører for på forskellige baner. Blandt andet Nardo, Nürbergring og Michelins Ladoux-testbane ved Clermont-Ferrand i Frankrig.

De nye dæk er på mange måde et banedæk, som er godkendt til offentlig vej. I AMG-versionen byder Pilot Sport Cup 2 på en dækprofil med et asymmetrisk mønsterdesign og en ny gummiblanding, som Michelin har udviklet til motorsport, bl.a. World Endurance Championship. Den kombination sørger for en god balance mellem håndtering, vejgreb og holdbarhed. Noget ingeniørerne hos AMG specifikt efterspurgte.

Så nu ved du, at der er styr på sutterne, og så er det jo bare at få bestilt en AMG GT R til garagen, ikke sandt? Her kan du se de danske (og svenske) priser.