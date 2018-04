Nu bliver det endnu nemmere at betale for parkering

Sparer tid

Den nye løsning, hvor Mobilepay kan anvendes til hurtig betaling i Easypark-appen, vil gøre det lettere for alle at komme i gang med at klare parkering via mobilen. Og det er hele formålet ifølge EasyPark.

”Vi arbejder hver dag på at gøre parkering nem og fleksibel. Parkeringsbetaling skal tage så lidt tid som overhovedet muligt. Vi parkerer bilen, fordi vi skal noget, og det er det, vi skal, som vi alle sammen ønsker at bruge tid på. Derfor er vores nye samarbejde med Mobilepay en naturlig udvikling, som er med til at gøre parkering mere enkel og bekymringsfri,” siger Bernd Reul, Country Manager for EasyPark i Danmark.

Hos MobilePay glæder man sig over at få EasyPark som kunde. Det gør det nemmere at være bilist og udvider endnu engang nytten af betalingsappen.

”Vi er glade for, at vores betalingsløsning atter viser sin berettigelse for vores brugere og erhvervskunder. MobilePay har flere millioner danskeres tillid. Det skal vi konstant honorere ved at være relevante og brugbare, dér hvor forbrugere og virksomheder har behov for hurtig og sikker betaling. EasyPark er Danmarks og Europas mest udbredte parkeringsapp og et eksempel på en kunde, vi er stolte over at have hos os,” siger Mark Wraa-Hansen, administrerende direktør hos MobilePay.