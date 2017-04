Nu er bjørnen landet: Dansk premiere på Skoda Kodiaq

Standardudstyr: Fuld LED-forlygter og dørkantsbeskyttelse

Kodiaq fås som nævnt udelukkende med det højeste udstyrsniveau, Style. Det betyder, at man får en ret veludstyret bil. For eksempel har Kodiaq fuld LED-forlygter. En anden nyhed er den smarte dørkantsbeskyttelse, som kommer frem på et splitsekund, når man åbner en sidedør. Den beskytter dørkanten – og mod ‘Bilka-buler’ i nabobilen.

Derudover kan nævnes 19” sølvfarvede alufælge, Bolero infotainmentsystem med Smartlink+/Apple CarPlay, DAB, 8 højttalere og Bluetooth telefonforberedelse, 3-eget multifunktionslæderrat, 3-zoners klimaanlæg, nøglefri betjening, LED ambiente lightning (lys i panelerne), parkeringssensor for og bag, el-indfældbare sidespejle med varme og sølvfarvet tagræling.

Kodiaq har også et omfattende sikkerhedsudstyr med bl.a. syv airbags, ESC med multikollisionsbremse og træthedsovervågning. Ligeledes passer Kodiaq godt på medtrafikanterne, for frontassistenten har fodgængerbeskyttelse, så den kan nødbremse bilen, hvis man ikke reagerer i tide på forankørende trafik såvel som fodgængere. Derudover har Kodiaq en dynamisk fartpilot, som kan sørge for at holde sikker afstand til forankørende biler ved hastigheder helt op til 160 km/t.