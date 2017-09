Nissan genopliver ikonisk racer-look

Bilen debuterede i 1990-sæsonen af det japanske mesterskab for standardvogne homologeret under Gruppe A-reglementet, JTCC. Den kørte til og med slutningen af sæsonen i 1993.



Undervejs blev det til i alt 15 løbssejre samt JTCC-mesterskabstitlen i både 1990 og 1993. Det er bl.a. nogle af de præstationer, der ligger til grund for, at netop dén GT-R er blevet så ikonisk med sit tidstypiske look.