Nej, det er ikke en Alfa: Her er Kia's nye baghjulstrukne missil

Biludstillingen i Detroit, der netop har slået dørene op, domineres ofte af introduktioner fra de amerikanske bilkoncerner. Men nu har Kia Motors America stjålet rampelyset med verdenspremieren på den helt nye Kia Stinger.

Den 5-personers sportssedan bliver koncernens højest ydende bil nogensinde, og den sydkoreanske bilproducent håber, den kommer til at redefinere et segment, der i øjeblikket udgøres af europæiske bilproducenter.

Tyske specialister står bag

Stinger vil kunne fås med flere forskellige kombinationer af motorer og gearkasser samt et stort udbud af luksusudstyr.

- I forhold til tidligere modeller fra Kia er Stinger en virkelig drømmebil for os, og i dag her i Detroit bliver drømmen til virkelighed efter års anstrengelser og hårdt arbejde fra en passioneret gruppe af designere, ingeniører og ledere rundt om i verden, udtalte Orth Hedrick, som er vicepræsident for produktionsplanlægningen hos Kia Motors America.

Den helt nye Kia Stinger er en direkte videreudvikling af konceptbilen GT fra 2011, og bilen er designet under ledelse af Peter Schreyer, der blandt andet stod bag den første Audi TT, som i dag er chefdesigner hos Kia Motors.

Udviklingen af bilens kørekomfort og køreegenskaber er foregået under ledelse af Albert Biermann, der tidligere var chef for BMW's M-afdeling, som nu er chef for Kia's High Performance-afdeling.