VW vil erobre Pike Peak allerede til sommer

The International Pikes Peak Hill Climb – blandt aficionados også kendt som “Race to the Clouds” – har siden 1916 været afholdt nær Colorado Springs i Rocky Mountains. Den 19,99 km lange rute starter i 2.800 meters højde og løber op til toppen af bjerget 4,3 km over havets overflade. Sidste gang Volkswagen deltog i Pikes Peak var tilbage i 1987 med en spektakulær Golf , der havde to motorer og en samlet ydelse på 652 hk. Desværre missede den sejren med små marginaler.

”Det er på tide, at vi sætter tingene på plads,” siger Volkswagens motorsportschef, Sven Smeets. ”I.D. R Pikes Peak repræsenterer en ekstremt spændende udfordring for os. Det er en chance for at vise, hvad der er muligt i motorsport med en elektrisk drivlinje.

Vores kører, Romain Dumas, og hans team er enormt motiveret og går efter at sætte en ny rekord for eldrevne racerbiler i Pikes Peak.” Den nuværende rekord for elbiler i Pikes Peak er på 8:57.118 min. og blev sat i 2016 af Rhys Millen fra New Zealand.