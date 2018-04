Video: Her går Ferrari's pitstop HELT galt

Ferraris triumf med Sebastian Vettel, var en bittersød sejr, for dét der kunne have været en solid performance fra begge kørere, blev stoppet da Kimi Raikkonens pitstop gik galt, og finnen måtte stoppe midt i pit-lane.

I et kort tweet har Ferrari bekræftet at en mekaniker er kommet til skade under pit-stoppet og har brækket skinnebenet og fibula, det vil sige begge knogler i underbenet. Et grimt benbrud, som kan tage flere måneder at komme sig helt over.

Mekanikeren er blevet behandlet på et hospital for dobbelt benbrud og Ferrari har tilegnet Vettel's sejr til mekanikeren, som hedder Francesco.