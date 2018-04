Nu kommer der også penge i online bilspil

Det er efterhånden ingen hemmelighed, at der er penge i at være god til at spille computer – eller E-sport som det kaldes.

Der har længe været store præmiesummer i computerspil som Counter Strike, Dota 2 og Leage of Legends, der alle er en eller anden form er et strategispil. På listen over de 100 mest indbringende e-sportsspil findes der ikke et eneste bilspil, men det kan måske ændre sig nu.

Eurosport Events, RaceRoom og Sector3 Studios er gået sammen om at lave en online konkurrence, hvor præmiesummen helt sikkert kan kaste noget øget interesse af sig.

Den samlede præmiesum er på 25.000 euro, eller hvad der svarer til lige over 185.000 kroner.

Det hele går i luften i weekenden d. 10-11 maj, hvor Nürburgring Ring Arena vil danne rammen om kvalifikationen. Her kan alle deltage og prøve lykken.

De 80 bedste kvalificerer sig derefter til selve løbet d. 12. Maj, som bliver livestreamet, så alle kan følge med. Inden du gør dig alt for mange tanker om, hvad du skal bruge de 25.000 euro til, så må vi nok skuffe dig med, at dette er den samlede præmiepulje, som skal deles mellem de 80 deltagere, så du bliver næppe rig af at deltage lige nu. Men denne udvikling er en udvikling i den rigtige retning, for at gøre e-sport race mere anerkendt.

Du kan læse meget mere om regler og hvordan du deltager lige her.