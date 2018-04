Magnussen jagter dobbelt comeback

I Bahrain 2017, startede Kevin Magnussen bagerst efter en svær weekend, men Romain Grosjean havde vist at raceren havde potentiale til mere. Efter bare 8 omgange, havde Kevin kæmpet sig op på en 15. plads, men måtte udgå med elektriske problemer. Grosjean sluttede på en 8. plads og løbet blev vundet af Sebastian Vettel.

Kevin Magnussen mener dog ikke at det stærke resultat fra sidste år, kan overføres til i år:

"Det var godt at have en konkurrencedygtig bil i Australien. Jeg nød at køre bilen hele weekenden, men der er ikke noget garanti for at vi vil være lige så stærke i Bahrain, så vi må arbejde hårdt og prøve at forstå bilen og sikre at vi viderefører den samme performance ind i det næste løb [Bahrains Gran Prix]"



Løbet i Australien blev kritiseret for at være kedeligt på grund af meget få overhalinger. Dette problem mener Kevin ikke at vi får på søndag:

"Bahrain er en meget bedre bane at overhale på end Australien. Jeg tror ikke vi får så mange kommentarer om et kedeligt løb i Bahrain fordi banens layout er meget bedre til racing og overhaling. Jeg er sikker på vi får et spændende Grand Prix"



Teamchef Günther Steiner har udtalt at løbet i Bahrain vil være en tiltrængt oprejsning for teamet:

"Jeg tror hvis vi opnår et godt resultat i Bahrain, så kan vi glemme alt om Melbourne. Men hvis ikke, så vil vi dvæle over hvad der skete i Australien indtil den dag hvor kan opnå et fantastisk resultat, eller når tiden hjælper os med at komme over det. Målet er at gøre alt rigtigt og komme hjem med et godt resultat"