Kevin: Vi kæmper os tilbage!

Efter at have opnået startplaceringer som nummer 5 og 6, så skulle meget gå galt for at Haas-teamet tog tomhændet fra Australiens Grand Prix - og meget gik galt! Først kørte Kevin Magnussen i pit på omgang 22.

Hér begik teamet en fejl da venstre baghjul skulle monteres og danskeren måtte udgå. To omgange senere, kørte Romain Grosjean i pit og igen begik teamet en fejl og fik ikke monteret venstre forhjul korrekt.



Kevin Magnussen var tydeligt skuffet i sin meget korte pressemeddelelse fra Haas: "Den er svær at sluge for hele teamet. At have to biler der udgår - efter at have været i så gode placeringer men så meget forventning. Det er bare hjerteskærende at slutte sådan. Vi skal nok komme ovenpå igen. Vi kæmper os tilbage. Jeg er overdrevet skuffet lige nu, men vi kommer over det."