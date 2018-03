Kevin Magnussen: Formel 1 bør have et budgetloft

”Men store organisationer som Ferrari, Mercedes, Red Bull og McLaren ville virkelig være tvunget til at skære ned på mange ting og i den grad ændre deres struktur. Så det ville være rigtig interessant.”



”I min situation vil jeg naturligvis altid sige sådan, men jeg synes, at det ville være godt for Formel 1,” mener Magnussen.



Ét er, hvordan kørerne føler det. Noget andet er, hvordan en tættere konkurrence vil virke på sportens millioner af fans verden over, når der kommer et mere uforudsigeligt element i Formel 1, og det dermed bliver sværere på forhånd at udpege løbets vinder.



”Det er frustrerende, at du kun har én eller to, måske tre kørere, som du kan heppe på som vinder,” mener Haas-køreren.



”Jeg har fans, der hepper på mig. Alle de andre kørere i midterfeltet har fans, der hepper på dem, men de kommer aldrig til at se køreren kæmpe med om sejren. Det er oplagt, at det ville være meget bedre, hvis du havde flere kørere, som kunne kæmpe om sejren.”



”Selvfølgelig vil der altid være Ferrari, Mercedes… de store teams vil altid have en fordel.”



”Men i hvert fald, hvis du kan overraske bare en gang imellem og de mindste teams kan komme på podiet eller endda vinde et løb mindst én gang eller et par gange, ville det være fantastisk.”



”Jeg tror, at det ville blive spændende... og ikke bare for os, der kører i de små teams,” lyder det fra Kevin Magnussen.