Kevin holder fast i sin førsteplads

To Formel 1-løb er nu afviklet, og vi har samme mand i toppen af Formula1.com’s nye Power Ranking hitliste, nemlig danske Kevin Magnussen.

På hjemmesiden skriver de således om Kevin's præstation:

”Danskeren holder fast i sin topplacering for andet løb i træk, efter han fulgte op på sin fantastiske indsats i Australien. Her tangerede han Haas’ bedste placering nogensinde med sin hårdtslående kørestil og en 5. plads i Bahrain.”



Videre skriver de, at det faktum, at Grosjean i den anden Haas-racer fortsat kæmper med at finde sig til rette i den nye racer, kun er med til at understrege, hvor godt et arbejde Kevin udfører.



Nummer to på listen er Sebastian Vettel, der efter en fantastisk indsats i Bahrain er rykket op fra en 10. plads. Det sker primært fordi de anerkender, at sejren i Bahrain var en kæmpe arbejdssejr, som ikke blot krævede det rette værktøj, men også en kører, som formåede at få det bedste ud af det, han havde til rådighed.



Tredjepladsen tilfalder den forsvarende verdensmester, Lewis Hamilton, der lå nummer to efter Australiens Grand prix.



Se hele listen og begrundelserne her