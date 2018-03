Jan Magnussen tangerer imponerende rekord

Jan Magnussen runder en historisk milepæl den kommende weekend, når han for 20. gang i træk stiller op til 12-timersløbet på Sebring. Fem gange har danskeren vundet det prestigefulde langdistanceløb i Florida.

I 1999 kickstartede Jan Magnussen en ny karriere i USA, og siden har danskeren været et fast indslag til de helt store amerikanske sportsvognsløb. Når Magnussen den kommende weekend stiller op til klassikeren 12 Hours of Sebring, er det intet mindre end 20. gang i træk.

– Jeg er naturligvis stolt over at kunne fejre min tyvende start til et af Amerikas største racerløb, men mest af alt er jeg glad for at være med. Mit første løb på Sebring var mit første møde med langdistanceløb overhovedet, så banen og omgivelserne betyder utroligt meget for mig, lyder det fra Jan Magnussen.

Danskerens debut på Sebring var dog ikke videre succesfuld, eftersom John Nielsen, der var Magnussens første teamkammerat sammen med amerikanske Johnny O'Connell, punkterede og parkerede den berygtede Panoz GT1-R i den hårde mur. Siden har Magnussen dog vundet fem klassesejre i 12-timersløbet – alle for Corvette Racing. Når Magnussen den kommende weekend stiller til start vil han tangere netop Johnny O'Connells rekord for tyve Sebring-starter i træk.