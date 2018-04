Få den seneste sladder fra Formel 1

HAAS har har også kikkerten rettet mod et kørerskifte, men Kevin Magnussen lader til at sidde godt fast i raceren, og det kan forventes at Gene Haas vil bruge optionen for et extra år og beholde ham.

Men med Grosjean på jagt efter et Ferrari-sæde, er der en mulig åbning. Til den åbning er der rygter om Fernando Alonso som ny kører. Dette vil bringe Spanieren tættere på de amerikanske løbsserier hvor han gerne vil ind og vinde nogle løb.