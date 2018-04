Ekspert: Så stor er forskellen på Ferrari og Haas

Det startede med adskillige sæt hængende underkæber hos McLaren, da Formel 1-teamene gennemførte sine vintertest i Barcelona. Her overraskede Haas F1 Team undervejs alt og alle med omgangstider på kun omkring et halvt sekund langsommere end Ferrari.



Underkæberne blev hængende, da kvalifikationen til Australiens Grand Prix var overstået idet begge Haas-kørere, Kevin Magnussen og Romain Grosjean, startede henholdsvis på P5 og P6. Den overraskende startposition fik dog Fernando Alonso (McLaren) til endelig at bevæge underkæben – bl.a. med påstande om at Haas-raceren ”er en Ferrari-kopi”.



Og så rullede lavinen. En af Haas' hårdeste konkurrenter, Force India, sluttede op om McLarens påstande og de pinkfarvedes chef for baneoperationer, Otmar Szafnauer, udtalte, at det amerikanske teams fremgang var ”ren magi” og udbad sig allervenligst den ”tryllestav som Haas benytter”.