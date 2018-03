Dansk talent med succesdebut i ny racerserie

Igennem weekenden lavede teamet nogle små ændringer og Ulrik Linnemann fik lært bilen bedre at kende, efter et par begynderfejl. Efter de indledende heats lå det danske team på en 2. plads, lige i hælene på Andreas Bakkerud, som er en af stjernerne fra det prestigefyldte verdensmesterskab.

Andreas Bakkerud har stor erfaring og kører i denne sæson hos et Audi-fabriksteam, så derfor var han storfavoritten til at tage guldet til dette træningsløb.

Gennem hele løbsweekenden kørte Ulrik Linnemann hurtigere end flere andre kørere fra EM-feltet, herimellem Derek Tohill fra Irland, som fik en 7. plads i Europamesterskabet i 2017.

I finalen var der tumult I første sving, men Ulrik Linnemann fik lagt sig på en sikker plads til sølvet. Andreas Bakkerud udgik på den sidste omgang grundet problemer med bilen og Ulrik Linnemann løb med 1. pladsen. “Det var sjovt at have en VM-kører at måle sig med. Mine omgangstider var utrolig tætte på hans, så det bliver spændende at se hvordan jeg kan placere mig i EM-feltet” lyder det fra Ulrik.

Ulrik er meget tilfreds med den nyindkøbte racerbil og er klar til den første afdeling i Europamesterskabet, som løber af stablen den 13-15. april i Barcelona.